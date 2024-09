Si tratta del premio assegnato annualmente per i risultati scientifici più comici

Uno studio che esplora la fattibilità dell’uso dei piccioni per guidare i missili e uno che esamina le capacità di nuoto dei pesci morti sono stati tra i vincitori dell’Ig Nobel di quest’anno, il premio per i risultati scientifici più comici. Svoltasi meno di un mese prima dell’annuncio dei premi Nobel veri e propri, la 34esima cerimonia annuale dei premi Ig Nobel al Massachusetts Institute of Technology è stata organizzata dal sito web della rivista Annals of Improbable Research.

I vincitori hanno ricevuto una scatola trasparente contenente oggetti storici legati alla Legge di Murphy, che era il tema della serata, e una banconota da 10.000 miliardi di dollari dello Zimbabwe quasi priva di valore. I premi sono stati consegnati da veri premi Nobel. Julie Skinner Vargas ha ritirato il premio per la pace a nome del suo defunto padre B.F. Skinner, autore dello studio sui piccioni-missile. James Liao, professore di biologia all’Università della Florida, ha accettato il premio per la fisica per il suo studio che dimostra e spiega le capacità di nuoto di una trota morta.

