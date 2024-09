Diffuse le foto di una visita di Kim a una struttura di arricchimento dell'uranio

La Corea del Nord ha diffuso le immagini della visita del leader Kim Jong Un a una struttura segreta per la produzione di materiali nucleari, e in particolare per l’arricchimento dell’uranio. Kim avrebbe chiesto maggiori sforzi al paese per aumentare il proprio armamentario nucleare. Non è chiaro se il sito di cui sono state diffuse le foto sia la struttura di arricchimento di Yongbyon, a nord di Pyongyang, già nota, oppure un’altra non ancora conosciuta finora. Le immagini che i media nordcoreani hanno rilasciato potrebbero fornire agli esperti esterni una preziosa fonte di informazioni per stimare la quantità di materiale nucleare in possesso della Corea del Nord. Secondo i media locali Kim ha espresso “grande soddisfazione ripetutamente” per la forza tecnica della Corea del Nord nel campo dell’energia nucleare.

Seul: “Non accetteremo possesso armi nucleari da Pyongyang”

Ferma condanna da parte della Corea del Sud. Seul “non accetterà mai il possesso di armi nucleari da parte della Corea del Nord”, ha detto il portavoce del ministero dell’Unificazione, Koo Byoung-sam, secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap. I capi della difesa della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno intanto ribadito la “robustezza” dell’alleanza dei due Paesi in una telefonata giovedì, ha detto il Pentagono, mentre Pyongyang ha aumentato le tensioni con lanci di missili e altre mosse ritenute provocatorie. Il ministro della Difesa di Seoul Kim Yong-hyun e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin hanno tenuto i colloqui dopo che Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio nel Mare Orientale e ha presentato un nuovo lanciamissili mobile all’inizio di questa settimana.

