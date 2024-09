Il leader del Cremlino ha incontrato a San Pietroburgo i rappresentanti degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa

Vladimir Putin ha incontrato a San Pietroburgo i rappresentanti degli Stati Brics, organizzazione intergovernativa che comprende Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti. “Non possiamo ignorare il crescente interesse per i Brics da parte di molti Paesi. Oggi più di trenta Paesi, precisamente 34, hanno espresso il desiderio di entrare a far partedella nostra unione in una forma o nell’altra. Pertanto, è stata avviata una discussione attiva tra tutti i partecipanti sulle modalità di una nuova categoria di Stati partner”, ha detto il presidente russo durante il vertice.

