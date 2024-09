Mercoledì tre persone uccise in un attacco in un villaggio fuori Tulkarem

Continuano i raid israeliani in Cisgiordania. Israele sostiene di essere al lavoro per smantellare i gruppi militanti e prevenire l’aumento degli attacchi. La Mezzaluna Rossa ha dichiarato che mercoledì tre persone sono state uccise in un attacco a un’auto in un villaggio fuori Tulkarem.

