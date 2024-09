Guterres: "Quello che sta accadendo è inaccettabile"

Sei membri del’Unrwa, l’agenzia per i rifugiati palestinesi dell’Onu, sono stati uccisi nei raid aerei hanno colpito una scuola e i suoi dintorni a Nuseirat. Lo comunica la stessa agenzia. “Si tratta del più alto numero di vittime tra il nostro personale in un singolo incidente”, spiega una nota. “Tra le vittime c’erano il responsabile del rifugio dell’Unrwa e altri membri del team che fornivano assistenza agli sfollati”. “Questa scuola è stata colpita cinque volte dall’inizio della guerra. Ospita circa 12.000 sfollati, principalmente donne e bambini. Nessuno è al sicuro a Gaza. Nessuno è risparmiato. Le scuole e le altre infrastrutture civili devono essere protette in ogni momento, non sono un bersaglio”, si legge ancora.

“Quello che sta accadendo a Gaza è totalmente inaccettabile. Una scuola trasformata in rifugio per circa 12.000 persone è stata nuovamente colpita dagli attacchi aerei israeliani oggi. Sei dei nostri colleghi dell’Unrwa”, l’agenzia per i rifugiati palestinesi dell’Onu, “sono tra le persone uccise. Queste drammatiche violazioni del diritto umanitario internazionale devono cessare subito”. Lo scrive in un post su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo i raid aerei israeliani di ieri che hanno colpito una scuola e i suoi dintorni a Nuseirat.

Unicef su raid scuola Nuseirat: “Questo orrore deve finire”

“I nostri cuori sono con le famiglie dei sei colleghi dell’Unrwa uccisi in un attacco aereo a una scuola a Gaza. Secondo le notizie nell’attacco sono morti almeno due bambini. Questo orrore deve finire. Gaza ha bisogno di un cessate il fuoco”. Lo afferma Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef.

