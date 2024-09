L'obbiettivo è prevenire illegalità del sistema di immigrazione

Dal 2 aprile 2025 tutti i cittadini dell’Ue dovranno ottenere un’autorizzazione di viaggio elettronica (Eta) per recarsi nel Regno Unito. Chiunque desideri viaggiare nel Regno Unito, eccetto i cittadini britannici e irlandesi, avrà bisogno di un permesso di viaggio ottenuto tramite un’Eta o un eVisa. Secondo quanto comunicato dal governo britannico, dal 27 novembre 2024 i cittadini non europei idonei potranno richiedere un’Eta e ne avranno bisogno per viaggiare dall’8 gennaio 2025. L’Eta sarà poi esteso ai cittadini europei idonei a partire dal 5 marzo 2025, che ne avranno bisogno per viaggiare dal 2 aprile 2025. Gli Eta sono collegati digitalmente al passaporto di un viaggiatore e garantiscono controlli di sicurezza più rigorosi prima che le persone inizino il loro viaggio nel Regno Unito, contribuendo a prevenire illegalità del sistema di immigrazione. Un’Eta costerà 10 sterline (circa 12 euro) e consentirà più viaggi nel Regno Unito per soggiorni fino a 6 mesi alla volta nell’arco di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare.

