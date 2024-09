Gli attacchi erano mirati nei confronti di "istituzioni israeliane o rappresentanti di Israele"

Le autorità francesi hanno sventato tre piani per attaccare i Giochi Olimpici e Paralimpici a Parigi e in altre città che hanno ospitato gli eventi sportivi. Lo ha dichiarato oggi il procuratore nazionale antiterrorismo, Olivier Christen, spiegando che i piani includevano attacchi a “istituzioni israeliane o rappresentanti di Israele a Parigi” durante le competizioni olimpiche dal 26 luglio all’11 agosto.

Il procuratore ha dichiarato all’emittente France Info che “la squadra israeliana non era un obiettivo specifico“. Non ha fornito ulteriori dettagli. In tutto 5 persone, fra cui un minorenne, sono state arrestate perché sospettate di essere coinvolte nei complotti sventati contro i Giochi estivi, che si sono svolti sullo sfondo della guerra di Israele a Gaza e della guerra della Russia in Ucraina. I sospetti stanno affrontando varie accuse legate al terrorismo mentre rimangono in custodia cautelare.

