I due rivali per la Casa Bianca si rivedono il giorno dopo il dibattito tv

(LaPresse) Il giorno dopo l’infuocato dibattito tv i due candidati alla Casa Bianca Kamala Harris e Donald Trump si sono reincontrati a Gorund Zero a New York alle celebrazioni degli attacchi dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle da parte dei terroristi di al Qaeda. La vice presidente democratica e l’ex presidente repubblicano si sono stretti la mano, esortati dall’ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Presenti al World Trade Center anche il presidente in carica Joe Biden e il candidato vice di Trump, il senatore JD Vance.

