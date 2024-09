Decine di persone radunate davanti al Congresso dei deputati spagnolo

A Madrid, davanti al Congresso dei deputati spagnolo la manifestazione dell’opposizione venezuelana per chiedere la “Libertà del Venezuela” e sostenere Edmundo Gonzalez come “presidente eletto”. Decine di persone si sono radunate alla Plaza de las Cortes con le bandiere del Venezuela e cartelli con scritto ‘Edmundo presidente’. “Fino alla fine”, “viva Maria Corina Machado”, “Maduro delinquente e assassino”, “vogliamo la libertà” e “non più tortura della narcodittatura”, sono alcuni degli slogan gridati dai manifestanti. La dimostrazione si tiene mentre al Congresso dei deputati spagnolo si esamina una proposta del Partito Popolare che chiede al governo spagnolo il riconoscimento di Edmundo Gonzalez come presidente eletto.

