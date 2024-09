Il rogo si è esteso per un'area di circa 8 km quadrati in poche ore

I vigili del fuoco californiani stanno utilizzando bulldozer, elicotteri e aerei per domare un incendio in rapida espansione scoppiato nella Contea di Orange, a sud-est di Los Angeles. Le fiamme si sono estese per un’area di circa otto chilometri quadrati in poche ore. In California stanno scoppiando numerosi roghi, spinti da giorni di temperature altissime.

