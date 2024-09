La lista dei commissari non sarebbe ancora pronta, mancano da definire alcuni portafogli

A quanto apprende LaPresse a Bruxelles, l’incontro tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e i presidenti dei gruppi politici e la presidente del Parlamento europeo previsto per domani mattina alle 8:00 è slittato alla prossima settimana, quando l’Eurocamera si riunirà per la plenaria a Strasburgo. La lista dei commissari non sarebbe ancora pronta, in quanto mancano da definire alcuni portafogli. Ieri, la Slovenia ha proposto la sua nuova candidata, Marta Kos, una nomina che deve ancora essere approvata dalla commissione preposta della Camera che si dovrebbe riunire venerdì. La Conferenza dei presidenti si svolgerà lo stesso domani, per preparare la plenaria della prossima settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata