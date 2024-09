Terza tappa viaggio in Asia-Oceania

(LaPresse) – Il Papa è arrivato a Timor Est, terza tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. Il volo del Santo Padre è atterrato all’Aeroporto Internazionale Presidente Nicolau Lobato di Dili. Al suo arrivo il Santo Padre Francesco è accolto dal presidente della Repubblica di Timor-Leste José Ramos-Horta e dal primo ministro Xanana Gusmao. Due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto dei fiori e una sciarpa tipica, il tais. Dopo la Guardia d’Onore e il saluto delle delegazioni, il Papa, il presidente della repubblica e il primo ministro si sono diretti verso la Vip Lounge per un breve colloquio. News Use Only/No Resale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata