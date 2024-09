Nell'ultimo incontro prima della partenza

(LaPresse) – “Grazie per la vostra gioia, per come avete narrato la bellezza di Papua ‘dove l’oceano incontra il cielo, dove nascono i sogni e sorgono le sfide”. Lo ha detto Papa Francesco ai 10 mila giovani presenti nello stadio di Port Moresby, per l’ultimo suo incontro in Papa Nuova Guinea.

