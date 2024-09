Attentato al valico con la Giordania, morti tre israeliani

Nella notte una serie di attacchi israeliani in Siria ha provocato almeno 18 morti e oltre 30 feriti. Tre israeliani sono rimasti uccisi in un attacco terroristico al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Il responsabile dell’attentato, arrivato con un camion dal lato giordano, ha aperto il fuoco contro i dipendenti dello scalo merci del valico a est di Gerico. L’uomo è stato “eliminato dalle forze di sicurezza”.

Ong: “18 morti per raid Israele in Siria, 4 sono civili”

È salito a 18 morti e 32 feriti in Siria il bilancio di diversi raid attribuiti a Israele che hanno colpito la zona di Masyaf, nella provincia di Hama. È quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che 4 dei morti erano civili, 8 erano combattenti siriani che non è chiaro se appartenessero alle forze governative o lavorassero con milizie sostenute dall’Iran e le altre 6 vittime non sono state identificate.

Media Siria, 14 morti e 43 feriti per raid Israele

L’agenzia di stampa di Stato siriana, Sana, riporta che è salito a 14 morti e 43 feriti in Siria il bilancio di diversi raid attribuiti a Israele che hanno colpito la zona di Masyaf. Secondo Sana, che cita il direttore dell’ospedale nazionale di Masyaf, il dottor Faisal Haidar, 6 dei feriti sono in condizioni critiche. Il governatore di Hama ha fatto visita ai feriti in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata