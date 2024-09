Saranno eletti 16 nuovi governatori

Urne aperte domenica in varie regioni della Russia per diverse elezioni locali. Saranno eletti 16 nuovi governatori di regione e 13 parlamenti regionali, insieme a consultazioni suppletive per tre seggi alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo.

