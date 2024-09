Il ministro della Difesa israeliano: "Dobbiamo distruggere Hamas e riportare a casa i nostri ostaggi"

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha visitato le truppe dell’Idf nel corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia di Gaza, dicendo loro che lo Stato ebraico “si sta preparando per tutto ciò che potrebbe accadere a nord”, mentre continuano gli scontri quasi quotidiani tra le forze israeliane e il gruppo militante libanese Hezbollah. “A Gaza dobbiamo raggiungere entrambi i nostri obiettivi: distruggere Hamas e riportare a casa i nostri ostaggi, e siamo impegnati con tutte le nostre forze in questo compito”, ha affermato Gallant. “Parallelamente a questo, stiamo monitorando tutti i fronti, il che significa che mentre voi combattete qui a Gaza, ci stiamo preparando per tutto ciò che potrebbe accadere a nord“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata