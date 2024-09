Secondo i testimoni Aysenur Ezgi Eygi è stata colpita dall'Idf mentre non rappresentata una minaccia

Manifestazioni fuori dall’ospedale Rafidia di Nablus, in Cisgiordania, in occasione della consegna ai parenti del corpo di Aysenur Ezgi Eygi, l’attivista turco-americana che sarebbe stata uccisa da soldati israeliani venerdì durante una manifestazione. Secondo i testimoni, la 26enne di Seattle è stata colpita dall’Idf in un momento di relativa calma all’interno della manifestazione, dopo che alcuni scontri si erano verificati qualche ora prima: al momento degli spari, non avrebbe rappresentato alcuna minaccia per le forze israeliane. Il governo degli Stati Uniti ha confermato la morte di Eygi, ma non ha specificato se fosse stata colpita dai soldati israeliani. La Casa Bianca si è detta “profondamente turbata” e ha chiesto a Israele di indagare su quanto accaduto.

