Preso di mira il confine settentrionale

Prosegue il lancio di missili dal Libano verso Israele. L’esercito dello Stato ebraico ha fatto sapere di aver intercettato quasi tutti i 30 in arrivo nelle aree nei pressi del confine settentrionale. Solo alcuni sono passati ma hanno colpite aree deserte. Non sono segnalati feriti. Nelle immagini di Ap si vede la contraerea israeliana che intercetta i missili in arrivo dal Libano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata