Il presidente ucraino al Forum Ambrosetti di Cernobbio

In merito alle paure presenti fra gli Alleati che Kiev possa attaccare direttamente il Cremlino, qualora gli fosse dato il via libera per utilizzare i missili a lungo raggio sul territorio russo “è un peccato che non si possa fare”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Poco dopo il leader di Kiev ha precisato che stava “scherzando“. “Le armi a lungo raggio coprono 200-300 chilometri”, ha aggiunto. Una distanza troppo breve per poter colpire la Russia in profondità.

