Incontro bilaterale tra la premier e il leader di Kiev a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio

“Ringrazio Giorgia e il popolo italiano per il sostegno e gli sforzi congiunti nel ripristino di una pace giusta”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del Forum Ambrosetti.

On the sidelines of the Ambrosetti Forum, I had a meeting with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni.

One of the key topics we discussed was Ukraine’s recovery and reconstruction, particularly focusing on the restoration of our energy system. We… pic.twitter.com/ZKBFzoIniF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2024