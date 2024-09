Il tycoon è stato condannato in primo grado

(LaPresse) Donald Trump è arrivato stamattina in tribunale a New York, per assistere alla prima udienza del processo di appello della causa civile che in primo grado lo ha visto condannato per reati di violenza sessuale e diffamazione nei confronti della scrittrice E. Jean Carroll. La giuria ha assegnato a Carroll 5 milioni di dollari di danni. In un altro processo, un’altra giuria ha stabilito per la scrittrice un indennizzo di 83 milioni di dollari. Dopo l’udienza, l’ex presidente ha in programma alle 12 una conferenza stampa e poi volerà a Charlotte, in North Carolina, per un evento elettorale. Fuori dal tribunale, nel frattempo, si sono radunati una dozzina di contestatori che hanno esposto cartelli e intonato cori contro il tycoon.

