Gli agenti federali stanno indagando per stabilire se l'arma utilizzata nella sparatoria sia stata acquistata dal 54enne come regalo per il figlio

Il padre di Colt Gray, il 14enne sospettato della sparatoria alla Apalachee High School in Georgia, nella quale sono state uccise quattro persone, è stato arrestato.

Colin Gray, 54 anni, deve rispondere di quattro capi di imputazione per omicidio colposo, due capi di imputazione per omicidio di secondo grado e otto capi di imputazione per crudeltà verso i minori. Secondo fonti vicine alle indagini, la polizia e gli agenti federali stanno indagando per stabilire se l’arma utilizzata nella sparatoria sia stata acquistata dal padre dell’adolescente come regalo per il figlio nel dicembre 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata