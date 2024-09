La decisione del giudice segna un punto a favore del tycoon, che rischia fino a quattro anni di carcere

Il giudice Juan Merchan ha rinviato al 26 novembre la sentenza di pena per Donald Trump, nel processo per il pagamento in nero alla porno attrice Stormy Daniels. Merchan aveva precedentemente fissato al 18 settembre la lettura della pena per l’ex presidente, condannato per tutti i 34 capi di imputazione relativi alla falsificazione della contabilità aziendale, per coprire il pagamento a Daniels. La decisione del giudice segna un punto a favore del tycoon, che rischia fino a quattro anni di carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata