Conclusa la prima parte della sua visita in Asia e Oceania

Papa Francesco ha concluso la sua visita in Indonesia dopo aver celebrato la Messa davanti a una folla straripante di 100mila persone. Una celebrazione finale prima di dirigersi in Papua Nuova Guinea per la seconda tappa del suo viaggio di 11 giorni attraverso il Sud-Est asiatico e l’Oceania. Francesco è il secondo Pontefice a recarsi in Papua Nuova Guinea, dopo Giovanni Paolo II che vi approdò nel 1984.

