Eva-Maria Krafczyk/picture-alliance/dpa/AP Images

La polizia afferma che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare

Un incendio in un dormitorio scolastico in Kenya ha ucciso 17 bambini e altri 13 sono rimasti gravemente ustionati. La polizia afferma che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Sono in corso le indagini per accertare la causa dell’incendio, che è divampato ieri sera alla Hillside Endarasha Primary, nella contea di Nyeri, nel centro del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata