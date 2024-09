Il figlio del presidente, pur continuando a dichiararsi innocente, accetterà la pena

Colpo di scena al tribunale di Los Angeles, dove stamani, con la procedura di selezione della giuria, doveva prendere il via il processo federale per reati fiscali a carico di Hunter Biden. Il figlio del presidente ha offerto di cambiare la propria dichiarazione pre processuale. Pur continuando a dichiararsi innocente, Hunter Biden accetterà la pena, chiedendo però che il processo non venga celebrato.

L’accordo potrà essere finalizzato solamente con l’approvazione in aula da parte del giudice distrettuale Mark Scarsi, nominato durante l’Amministrazione di Donald Trump. Questo tipo di accordo, noto come ‘Alford plea’, prevede che Biden riconosca che il procuratore del caso, David Weiss, dispone di prove sufficienti per la sua condanna e che il figlio del presidente accetti qualsiasi pena il giudice Scarsi decida nei suoi confronti. Hunter Biden era già stato condannato a giugno da una giuria del Delaware per l’acquisto illegale di una pistola, reato commesso nel 2018, quando combatteva contro la dipendenza da alcol e droghe.

