Rinnovato l'impegno per la pace e per la protezione dell'ambiente

Papa Francesco ha incontrato a Giacarta l’Imam della moschea Istiqlal, Nasaruddin Umar, con il quale ha lanciato un appello congiunto all’amicizia interreligiosa e alla causa comune per impegnarsi nella pace e nella protezione dell’ambiente, al centro della missione papale in Indonesia. Presenti all’incontro interreligioso anche i rappresentanti delle altre religioni ufficialmente riconosciute in Indonesia: islam, buddismo, confucianesimo, induismo, cattolicesimo e protestantesimo. Il Pontefice e l’Imam si sono recati all’ingresso del “Tunnel dell’amicizia”, un sottopassaggio che collega la moschea alla vicina cattedrale cattolica di Nostra Signora dell’Assunzione. “Di fronte alle tante sfide di oggi, rispondiamo con il segno della fraternità”, ha detto Francesco nel saluto iniziale. “Infatti, accogliendo gli altri e rispettando la loro identità, la fraternità li spinge su un cammino comune percorso in amicizia e che conduce verso la luce”.

