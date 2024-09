Il rilascio di massa è avvenuto in occasione del 25esimo anniversario da sovrano

Il Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa ha graziato 457 prigionieri, tra cui molti detenuti per ragioni politiche, per celebrare il suo 25° anniversario come sovrano. Le autorità hanno diffuso i video di alcuni uomini che abbracciano i familiari dopo il rilascio. Si tratta di un altro rilascio di massa di prigionieri nel regno del Golfo Persico, che, negli anni successivi alle proteste della Primavera araba del 2011, ha dovuto affrontare ripetute repressioni di ogni dissenso.

