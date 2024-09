Il tenente si era già allontanato dal Partito Repubblicano e aveva rivelato che voterà Kamala Harris a novembre

Il tenente Jimmy McCain, figlio del defunto senatore John McCain, ha detto che Donald Trump ha “violato” il cimitero nazionale di Arlington dopo averlo utilizzato per un evento della sua campagna elettorale. McCain si era già allontanato dal Partito Repubblicano e aveva rivelato in un’intervista alla Cnn di avere in programma di votare per Kamala Harris a novembre. Ad Arlington sono sepolte diverse generazioni della famiglia McCain, tra cui il nonno e il bisnonno. “Mi lascia semplicemente senza parole”, ha detto McCain, che ha prestato servizio nell’esercito per 17 anni, alla Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata