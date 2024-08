L'ex presidente onora i caduti nel terzo anniversario dell'attentato suicida in Afghanistan

L’ex presidente Donald Trump ha visitato lunedì il Cimitero Nazionale di Arlington in occasione del terzo anniversario dell’attentato suicida in Afghanistan che ha ucciso 13 membri del servizio americano fuori dall’aeroporto di Kabul. Trump ha deposto una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto e incontrato alcuni familiari delle 13 vittime. Il tycoon si recherà poi in Michigan per parlare alla conferenza della National Guard Association of the United States. Sul suo sito social Truth, Trump ha definito il ritiro “il momento più imbarazzante nella storia del nostro Paese”. Grossa incompetenza – 13 soldati americani morti, centinaia di persone ferite e morte”.

