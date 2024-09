Il presidente Usa Biden condanna il 'deplorevole attacco' di Mosca su Poltava

L’esercito russo ha lanciato nella notte un attacco di missili e droni sulla città Ucraina di Leopoli, colpendo edifici residenziali nella zona della stazione centrale. Almeno 2 persone sono state uccise e 19 sono rimaste ferite nel raid. “Secondo le prime informazioni, a Leopoli sono rimaste ferite 19 persone in seguito all’attacco nemico”, ha fatto sapere in un messaggio su Telegram Maksym Kozytskyi, capo dell’amministrazione regionale di Leopoli. Kozytskyi ha poi aggiunto che 2 persone sono invece morte. Esplosioni sono state registrate anche a Kryvyi Rih e nella regione di Odessa.

Zelensky: “Salgono a 5 morti in raid a Leopoli, anche 14enne”

“Missili russi contro le nostre città e la nostra gente. Al momento, 5 persone sono state uccise nell’attacco a Leopoli, tra cui una ragazza di 14 anni. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. Più di 30 persone sono rimaste ferite. Sono stati danneggiati edifici residenziali della città, scuole e strutture mediche”. È quanto afferma sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Ogni partner nel mondo che aiuta l’Ucraina con la difesa aerea è un vero difensore della vita”, aggiunge, “e tutti coloro che convincono i partner a fornire all’Ucraina maggiori capacità a lungo raggio per rispondere al terrore stanno lavorando per prevenire esattamente questo tipo di attacchi terroristici russi alle città ucraine. Il terrore deve essere fermato”.

Biden condanna ‘deplorevole attacco’ russo su Poltava

“Missili russi hanno colpito una struttura di addestramento militare e un ospedale in Ucraina, uccidendo più di 50 persone e ferendone altre decine. Condanno questo deplorevole attacco nei termini più forti possibili”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una nota, commentando il raid russo a Poltava.

“Questo attacco è un tragico ricordo dei continui e oltraggiosi tentativi di Putin di infrangere la volontà di un popolo libero”, ha aggiunto, “ma per due anni e mezzo, il popolo ucraino non si è arreso. E gli Stati Uniti continueranno a stare al loro fianco, anche fornendo i sistemi di difesa aerea e le capacità di cui hanno bisogno per proteggere il loro Paese”.

