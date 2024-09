Si tratta del primo viaggio del presidente russo in un paese membro della Corte Penale Internazionale

Il presidente russo Vladimir Putin, in Mongolia in visita ufficiale, ha incontrato il presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh a Ulan Bator. Questo viaggio è il primo di Putin in un paese membro della Corte Penale Internazionale da quando, circa 18 mesi fa, è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. L’Ucraina ha chiesto alla Mongolia di consegnare Putin alla corte.

