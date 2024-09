Nella sua visita ufficiale previsti incontri bilaterali con il leader Ukhnaagiin Khurelsukh

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Mongolia in visita ufficiale. L’aereo del leader del Cremlino è atterrato all’aeroporto della capitale Ulan Bator. La visita durerà due giorni. Domani, 3 settembre, sono previsti incontri bilaterali con il leader mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh, nonché la firma di alcuni documenti e la deposizione di fiori al monumento al maresciallo dell’Unione Sovietica Georgy Zhukov. All’aeroporto il presidente Putin è stato accolto da una guardia d’onore in abito nazionale. Sulla rampa, il capo di stato russo ha incontrato i rappresentanti della leadership mongola. Il corteo era accompagnato da una scorta d’onore di motociclisti, come previsto dal protocollo.

