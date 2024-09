Il pontefice è stato ricevuto all’ingresso dell’edificio dal personale, da un gruppo di malati e da un gruppo di migranti e rifugiati

Papa Francesco è arrivato a Giacarta alla Nunziatura Apostolica – la missione diplomatica papale – dove soggiornerà durante la sua visita in Indonesia. Il pontefice è stato ricevuto all’ingresso dell’edificio dal personale, da un gruppo di malati e da un gruppo di migranti e rifugiati che incontrerà presso la residenza vaticana di Giacarta. Il viaggio di 11 giorni lo porterà anche in Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore.

Il Papa parteciperà, giovedì, a un incontro interreligioso nell’iconica moschea Istiqlal di Giacarta con i rappresentanti delle sei religioni ufficialmente riconosciute in Indonesia: Islam, Buddismo, Confucianesimo, Induismo, Cattolicesimo e Protestantesimo. La moschea, la più grande del sud-est asiatico, si trova di fronte alla principale cattedrale cattolica della capitale, Nostra Signora dell’Assunzione, e le due sono così vicine l’una all’altra che il richiamo musulmano alla preghiera può essere udito durante la Messa. La loro vicinanza non è casuale, ma fortemente voluta come simbolo della libertà religiosa e della tolleranza sancite dalla Costituzione indonesiana. Gli edifici sono collegati anche da un “tunnel dell’amicizia” sotterraneo che il Pontefice visiterà con il grande imam, Nasaruddin Umar, prima di firmare una dichiarazione congiunta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata