La vicepresidente ora proseguirà la campagna elettorale a Detroit e a Pittsburgh

La vicepresidente Kamala Harris ha lasciato Washington per recarsi a Detroit e a Pittsburgh in vista di due appuntamenti di campagna elettorale in occasione della festa del Labor Day. Poco prima della sua partenza, Harris ha incontrato il presidente Joe Biden e i principali negoziatori dell’amministrazione in Medioriente, parlando degli sforzi per giungere a un accordo tra Israele e Hamas che garantisca il rilascio degli ostaggi a Gaza. Nel comizio di Harris a Pittsburgh, la candidata dem sarà affiancata proprio da Biden, per la loro prima apparizione congiunta in campagna elettorale da quando il presidente americano ha abbandonato la corsa presidenziale e Harris ha ricevuto la nomination del Partito Democratico.

