Decine di migliaia di persone sono scese in piazza nelle città israeliane in una manifestazione di dolore e rabbia dopo che altri sei ostaggi sono stati trovati morti a Gaza. Imponente quella a Tel Aviv dove ci sono stati anche una trentina di arresti e diversi feriti. L’autostrada Ayalon è stata bloccata e sgomberata dopo alcune ore. I dimostranti in pressing sul governo Netanyahu per raggiungere un accordo per un cessate il fuoco e per riportare a casa i prigionieri ancora nelle mani di Hamas.

