(LaPresse/Ap) Una balena beluga bianca di nome “Hvaldimir”, avvistata per la prima volta in Norvegia non lontano dalle acque russe con un’imbracatura che ha acceso le voci su una possibile spia di Mosca, è stata trovata morta. L’emittente pubblica norvegese NRK ha riferito che la carcassa della balena è stata trovata galleggiante nella baia di Risavika, nel sud della Norvegia, sabato da un padre e un figlio che stavano pescando.

Il beluga, il cui nome deriva dalla combinazione della parola norvegese “hval” (balena) e del nome di battesimo del presidente russo Putin, Vladimir, è stato sollevato dall’acqua con una gru e portato in un porto vicino dove gli esperti lo esamineranno. “Purtroppo abbiamo trovato Hvaldimir che galleggiava in mare. È deceduto, ma non è chiaro quale sia la causa della morte”, ha dichiarato il biologo marino Sebastian Strand alla NRK, aggiungendo che l’animale non presentava lesioni esterne di rilievo.

Strand, che ha monitorato le avventure di Hvaldimir negli ultimi tre anni per conto dell’organizzazione no-profit Marine Mind, con sede in Norvegia, si è detto profondamente colpito dalla morte improvvisa della balena. “È orribile”, ha dichiarato Strand. “Apparentemente era in buone condizioni fino a venerdì. Quindi dobbiamo solo capire cosa possa essere successo”.

La “balena spia” socievole con gli umani

La balena, lunga 4,2 metri e di 1,2 tonnellate, è stata avvistata per la prima volta dai pescatori vicino all’isola settentrionale di Ingøya, non lontano dalla città artica di Hammerfest, nell’aprile del 2019 con indosso un’imbracatura e quello che sembrava essere un supporto per una piccola macchina fotografica e una fibbia con la scritta “Attrezzatura San Pietroburgo”.

Questo ha scatenato le accuse che il beluga fosse “una balena spia”. Gli esperti hanno detto che la marina russa è nota per aver addestrato le balene per scopi militari. Nel corso degli anni, il beluga è stato visto in diverse città costiere norvegesi e si è subito capito che era molto mansueto e che si divertiva a giocare con le persone, ha raccontato la tv norvegese NRK. La ONG Marine Mind ha dichiarato sul suo sito che Hvaldimir era molto interessato alle persone e rispondeva ai segnali della mano. “Sulla base di queste osservazioni, sembra che Hvaldimir sia arrivato in Norvegia attraversando le acque russe, dove si presume sia stato tenuto in cattività”. I media norvegesi hanno ipotizzato anche che Hvaldimir possa essere stato usato come “balena terapeutica” in Russia.

La balena spia star dei social

Sui social sono nati diversi profili della balena Hvaldimir, dove gli utenti hanno postato foto e video del beluga amica degli uomini.

