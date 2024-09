Tra questi due sulla capitale della Russia

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le difese aeree hanno intercettato e distrutto 158 droni durante la notte, tra cui due sulla città di Mosca e nove sulla regione circostante. Quarantasei erano sopra la regione di Kursk, dove l’Ucraina ha inviato le sue forze nelle ultime settimane nella più grande incursione sul suolo russo dalla Seconda Guerra Mondiale. Altri 34 hanno sorvolato la regione di Bryansk, 28 quella di Voronezh e 14 quella di Belgorod, tutte confinanti con l’Ucraina. I droni sono stati abbattuti anche in profondità, tra cui uno ciascuno nella regione di Tver, a nord-ovest di Mosca, e nella regione di Ivanovo, a nord-est della capitale russa. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i droni sono stati intercettati in 15 regioni, mentre un altro governatore ha affermato che un drone è stato abbattuto anche sulla sua regione. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che la caduta di detriti da uno dei due droni abbattuti sulla città ha causato un incendio in una raffineria di petrolio.

