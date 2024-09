Il velivolo era stato intercettato e colpito dalle forze armate russe

Le forze armate russe hanno intercettato e distrutto alcuni droni ucraini nel quartiere di Kapotnya a Mosca. Uno di questi, una volta colpito, è precipitato schiantandosi contro una raffineria di petrolio, scatenando un incendio in seguito all’esplosione. “I vigili del fuoco di Mosca hanno prontamente circoscritto l’incendio. Non c’è alcun pericolo per le persone e per le operazioni della raffineria. La situazione nel sito è sotto controllo”, ha dichiarato il servizio stampa all’agenzia Tass.

