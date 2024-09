Non sono note le cause dell'incidente: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto

Sette persone sono morte e più di trenta sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto su un’autostrada nella contea di Warren, in Mississippi. Le vittime sono passeggeri di un autobus che è uscito di strada nei pressi di Bovina, ribaltandosi. Sei persone sono state dichiarate morte sul posto, una settima è deceduta invece in ospedale, dove sono stati trasportati in tutto 37 passeggeri: alcuni in una clinica di Vicksburg, altri nella città di Jackson. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente, su cui è stata aperta un’indagine. Le autorità non hanno fornito al momento indicazioni sulle possibili cause e nemmeno i nomi delle vittime.

