In migliaia chiedono un accordo per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza

A Tel Aviv sono scoppiati degli scontri tra polizia e manifestanti che chiedevano un accordo per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza. Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu, da molti ritenuto responsabile delle morti di molti israeliani rapiti durante l’attacco del 7 ottobre. Altri sei ostaggi, infatti, sono stati ritrovati senza vita nella Striscia dall’esercito dello Stato ebraico.

