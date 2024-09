Identificati i corpi ritrovati a Rafah

“Secondo le prime informazioni, sono stati crudelmente uccisi dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo“. Così il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, in merito ai sei ostaggi ritrovati morti a Gaza, nei pressi di un tunnel a Rafah, poi identificati.

L’Idf ha riferito che i cadaveri sono stati recuperati da un tunnel nella città di Rafah, a circa un chilometro dal luogo in cui un altro ostaggio, Qaid Farhan Alkadi, 52 anni, è stato salvato vivo la settimana scorsa. Il presidente di Israeliano, Isaac Herzog, ha dichiarato: “Il cuore di un’intera nazione è andato in frantumi”. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha aggiunto: “In nome dello Stato di Israele, mi stringo alle loro famiglie e chiedo perdono”. Un forum di famiglie di ostaggi ha indetto una protesta di massa, chiedendo il “blocco totale del Paese” per spingere l’attuazione di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

