L'Alto rappresentante Ue per la politica estera al suo arrivo al Consiglio informale Esteri a Bruxelles

“Dobbiamo rimuovere le restrizioni all’uso di armamenti contro obiettivi militari russi in conformità con il diritto internazionale. Durante l’estate, ho rilasciato una dichiarazione di supporto a questa decisione. Gli armamenti che stiamo fornendo all’Ucraina devono avere pieno utilizzo e le restrizioni devono essere rimosse affinché gli ucraini possano colpire i luoghi da cui la Russia li sta bombardando”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell al suo arrivo al Consiglio informale Esteri a Bruxelles. “La Russia vuole bombardare un paese europeo fino alla capitolazione totale. I sistemi di difesa aerea erano essenziali prima dell’estate e lo sono ancora di più oggi. Questo sarà il primo punto di un Consiglio Affari Esteri molto inteso”, ha spiegato. IN AGGIORNAMENTO

08:36 Mosca: “Droni di Kiev su Belgorod e Bryansk, un morto e 2 feriti”

Droni ucraini hanno attaccato nella notte tre insediamenti nelle regioni russe di Belgorod e di Bryansk. Lo riporta Ria Novosti, citando le autorità locali. Secondo quanto riportato su Telegram dal governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, una persona è morta e altre due sono rimaste feriti in un attacco ucraino sulla città di Shebekino, nella regione di Belgorod, che si trova vicino al confine con la regione ucraina di Kharkiv.

