Disagi per il trasporto ferroviario. Le principali compagnie aeree hanno cancellato centinaia di voli

È salito ad almeno 4 morti e 90 feriti in Giappone il bilancio del passaggio di Shanshan, la potente tempesta che ha toccato terra giovedì mattina come tifone e ha poi gradualmente perso forza diventando una tempesta tropicale. Lo riferisce l’emittente Nhk, precisando che 3 persone sono morte nella prefettura centrale di Aichi a causa di una frana provocata dalle piogge, mentre la quarta vittima è un uomo di circa 80 anni morto per il crollo del tetto della sua casa nella prefettura di Tokushima.

La tempesta si trova ora sulla zona sudoccidentale del Giappone e si dirige verso nord-est. Disagi per il trasporto ferroviario: il treno ad alta velocità Tokaido Shinkansen tra Tokyo e Osaka è stato sospeso giovedì; i servizi tra Osaka e Nagoya sono ripresi venerdì mattina, ma i collegamenti da Nagoya a Tokyo rimarranno sospese per tutto il giorno. Le principali compagnie aeree, tra cui All Nippon Airways e Japan Airlines, hanno cancellato centinaia di voli.

