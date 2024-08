Raffiche di vento fino a 198 km/h, centinaia di voli cancellati

Almeno tre persone sono morte nel sud-ovest del Giappone dopo che il tifone Shanshan si è abbattuto, portando forti venti, piogge torrenziali e frane. Lo riferisce Independent. Le vittime sono tre membri di una famiglia, morti dopo che una frana ha sepolto una casa a Gamagori, una città nella prefettura di Aichi, ha riferito l’agenzia di stampa Kyodo, citando funzionari del governo locale. Le fabbriche sono state chiuse e centinaia di voli cancellati quando il tifone si è abbattuto vicino alla città di Satsumasendai, situata nell’isola sudoccidentale di Kyushu, giovedì mattina, con raffiche fino a 198 km/h, ha detto l’agenzia meteorologica.

Tifone Shanshan: oltre 12 feriti a Miyazaki

Per il tifone abbattutosi sul Giappone si registrano inondazioni, frane e danni ingenti. Il tifone Shanshan si è abbattuto questa mattina sull’isola meridionale di Kyushu e circa 60 centimetri di pioggia sono caduti in alcune parti della prefettura di Miyazaki, ha detto l’Agenzia meteorologica giapponese. Il totale delle precipitazioni in 24 ore è superiore alla media delle precipitazioni di agosto e i fiumi in piena minacciano inondazioni. Era previsto che il tifone avrebbe portato forti venti, onde alte e precipitazioni significative nella maggior parte del paese, in particolare nelle prefetture meridionali di Kyushu. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite a Miyazaki. Ferite persone anche anche nelle prefetture di Kumamoto e Kagoshima: persone hanno riportato lesioni mentre si recavano verso i rifugi, ha detto l’Agenzia per la gestione dei disastri e degli incendi.

