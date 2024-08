L'Alto rappresentante Ue per la politica estera in una nota

“L’Unione europea esorta il Consiglio elettorale nazionale del Venezuela (Cne) a fornire accesso immediato ai verbali di voto di tutti i seggi elettorali. Finché i verbali di voto non saranno resi pubblici e verificati, i risultati elettorali così come dichiarati non potranno essere riconosciuti“. Lo scrive in una nota l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. “Sto seguendo con grande preoccupazione la situazione in Venezuela dopo le elezioni presidenziali di domenica scorsa – riferisce il capo della diplomazia europea -. Ad oggi, il Consiglio elettorale nazionale del Venezuela ha presentato solo i risultati elettorali corrispondenti all’80% dello scrutinio, senza fornire alcuna fonte o sistema che ne consentisse la verifica. Con questo risultato parziale e non verificabile, il Cne ha proceduto a dichiarare Nicolás Maduro vincitore delle elezioni. In una democrazia, i risultati elettorali devono essere completi e verificabili in modo indipendente per essere riconosciuti”, sottolinea.

Borrell: “Le forze di sicurezza devono garantire il pieno rispetto dei diritti umani”

“Inoltre, i dati che l’opposizione ha reso disponibili al pubblico offrono un risultato radicalmente diverso da quello annunciato dal Cne – aggiunge Borrell – Ribadisco che le autorità venezuelane devono garantire la trasparenza e l’integrità del processo elettorale verificando in modo indipendente i verbali ufficiali di voto (“actas”) dei seggi elettorali. Il popolo venezuelano ha sopportato per molti anni una crisi economica, politica e sociale senza precedenti. L’Ue ha sempre sostenuto che la via d’uscita da questa crisi passa attraverso le elezioni e che questa rimane l’unica soluzione. In questi tempi difficili, è importante che le dimostrazioni e le proteste siano pacifiche. Le forze di sicurezza devono garantire il pieno rispetto dei diritti umani, in particolare il diritto di protestare e il diritto alla libertà di riunione”.

