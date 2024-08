Proseguono anche le manifestazioni a Caracas

I sostenitori dell’opposizione venezuelana in Ecuador hanno manifestato nella città di Quito mercoledì, un mese dopo le contestate elezioni del 28 luglio, in cui il leader socialista Nicolas Maduro è stato confermato alla presidenza del Venezuela per il terzo mandato. Decine di cittadini venezuelani si sono riuniti nella capitale ecuadoregna, mentre gli oppositori di Maduro a Caracas hanno cercato di rianimare le proteste contro di lui dopo l’annuncio del rimpasto di governo. Il socialista è stato eletto nonostante il candidato dell’opposizione Edmundo González abbia dimostrato che i conteggi lo vedevano vincitore con un margine di quasi 2 a 1, il che ha attirato la condanna internazionale per la mancanza di trasparenza del voto. “I registri elettorali uccidono la sentenza” è lo slogan dell’ultima protesta contro Maduro, che si riferisce alle migliaia di fogli di conteggio raccolti e pubblicati online che contraddicono la Corte Suprema che nella sentenza conferma la vittoria di Maduro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata