L'esercito israeliano afferma di aver eliminato una quindicina di terroristi

L’esercito israeliano ha diffuso immagini dell’operazione in corso in Cisgiordania per smantellare una rete terroristica volta a smantellare cellule terroristiche palestinesi ritenute responsabili di attacchi nello Stato ebraico e nella West Bank. L’Idf afferma di aver “smantellato dozzine di ordigni esplosivi che erano stati piazzati sotto le strade, destinati ad essere utilizzati in attacchi contro le truppe e di aver ucciso “un totale di 16 persone, quasi tutti militanti”.

