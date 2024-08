Era stato arrestato sabato all'aeroporto di Le Bourget, alle porte di Parigi

Le autorità francesi hanno consegnato all’amministratore delegato di Telegram Pavel Durov le accuse preliminari per aver permesso presunte attività criminali sulla sua app di messaggistica e gli hanno contestualmente vietato di lasciare la Francia in attesa di ulteriori indagini. I giudici istruttori hanno presentato questa sera le accuse preliminari e gli hanno ordinato di pagare una cauzione di 5 milioni di euro e di presentarsi in una stazione di polizia due volte alla settimana. Durov era stato arrestato sabato all’aeroporto di Le Bourget, alle porte di Parigi, nell’ambito di un’ampia inchiesta giudiziaria avviata il mese scorso.

