Lo ha appreso l'emittente francese Bfmtv

Dopo quasi quattro giorni di custodia da parte della polizia francese, Pavel Durov, il fondatore di Telegram, è stato trasferito oggi in tribunale. Lo ha appreso l’emittente francese Bfmtv, secondo cui il giudice istruttore ha posto fine alla custodia di Durov in vista di un primo interrogatorio e di un’eventuale incriminazione. Arrestato sabato 24 agosto dopo l’atterraggio del suo aereo a Le Bourget, poco fuori Parigi, il cittadino franco-russo è oggetto di indagine per la mancanza di moderazione sull’applicazione di messaggistica, che conta quasi un miliardo di utenti in tutto il mondo.

Media, da autorità francesi mandato arresto anche per fratello Durov

Secondo un documento visionato in esclusiva da ‘Politico’ le autorità francesi hanno emesso a marzo mandati di arresto per il Ceo di Telegram Pavel Durov e il fratello e co-fondatore Nikolai. Il documento quindi indica che l’indagine sotto copertura francese su Telegram è più ampia e ha avuto inizio mesi prima di quanto si sapesse in precedenza. Il caso ruota attorno al rifiuto di Telegram di collaborare con un’inchiesta della polizia francese sugli abusi sessuali su minori.

Media, app non aderisce a programmi di protezione minori

La Bbc ha appreso che Telegram si rifiuta di aderire a programmi internazionali volti a rilevare e rimuovere materiale pedopornografico online. L’app non è membro né del National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) né dell’Internet Watch Foundation (IWF), che collaborano con la maggior parte delle piattaforme online. Telegram ha già insistito sul fatto che la sua attività è “nel rispetto degli standard del settore e in continuo miglioramento“. La Bbc ha appreso che l’NCMEC ha ripetutamente chiesto a Telegram di unirsi per contribuire a contrastare il materiale pedopornografico, ma l’azienda di Durov ha ignorato le richieste. Telegram si è rifiutato inoltre di collaborare con l’Internet Watch Foundation, l’equivalente britannico dell’NCMEC.

